POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, 14.04.2019

Nötigung im Straßenverkehr Rheine, Münsterstraße / Kardinal-Galen-Ring Samstag, 13.04.2019, 14:50 Uhr Am Samstagnachmittag befuhr eine Kolonne von Pkw die Salzbergener Straße in Fahrtrichtung Kardinal-Galen-Ring. Die Insassen der Fahrzeuge schwenkten Fahnen aus den Fahrzeugfenstern. Die Fahrer der Fahrzeuge fuhren laut hupend und mit Warnblinklicht zur Kreuzung Kardinal-Galen-Ring / Münsterstraße. Hier stoppte die Kolonne und blockierten, trotz Grünlicht, die Kreuzung. Einige der Fahrzeuginsassen stiegen aus den Fahrzeugen aus und tanzten um sie herum. Der Fahrzeugverkehr kam während dieser Zeit zum Erliegen. Nach Angaben von Zeugen dauerte die Blockade mindestens zwei Grünphasen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich an die Polizeiwache in Rheine unter 05971-9380 zu wenden.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Hopsten, Ibbenbürener Straße Sonntag, 14.04.2019, gegen 04:35 Uhr Tödlich verletzt wurde ein 18jähriger Hopstener am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall auf der Ibbenbürener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Fußgänger von einem Pkw erfasst. Ein weiterer Pkw überrollte anschließend die Person auf der Straße. Ein Sachverständiger ist beauftragt, ein Gutachten zu den Unfallumständen zu erstellen. Die Ermittlungen dauern an. Verkehrsumleitungen wurden eingerichtet.

