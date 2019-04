Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (09.04.2019), gegen 20.00 Uhr, ereignete auf dem Aldi-Parkplatz an der Borghorster Straße/ Erzweg ein Verkehrsunfall. Eine 48- jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Parkplatz und stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Radfahrerin alkoholisiert war. Bei dem Sturz verletzte sich die 48-Jährige leicht. Sie ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo ihr anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

