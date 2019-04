Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vandalismus und weitere Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Pkw kollidierte beim Abbiegen mit Radfahrerin

Am Montagmorgen befuhr eine 34-jährige Radfahrerin gegen 7 Uhr den Radweg der Friedhofstraße stadteinwärts. Als sie die Bischof-Fischer-Straße an der grün zeigenden Fußgängerampel queren wollte, musste sie einem schwarzen Pkw ausweichen, der aus Richtung Stadtmitte kommend nach rechts in die Bischof-Fischer-Straße eingebogen war. Sie stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen, sich unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Eine aus Richtung Hofherrnstraße in den Kreisverkehr Weilerstraße/Hofherrnstraße einfahrende 83-jährige Opel-Fahrerin missachtete am Montagvormittag gegen 8.50 Uhr die Vorfahrt eines darin fahrenden 73-jährigen Radfahrers. Durch die Kollision stürzte dieser und zog sich leichte Verletzungen zu.

Abtsgmünd: Vandalismus am Laubbachstausee

An der Grillhütte des Laubbachstausees im Erlesweg haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen die fest im Boden verschraubten Bänke sowie den Tisch entfernt, teilweise als Feuerholz benutzt, sowie Teile in den See geworfen. Außerdem wurden die beiden Mülleimer zerstört, der Müll auf dem Boden verstreut und in die Grillstelle Falschen sowie Getränkedosen geworfen. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel. 07366/96660.

Westhausen: Autobahnunfall

Als ein 30-jähriger Daimler-Lenker am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr den mittleren Fahrstreifen der BAB 7 im Agnesburgtunnel Richtung Süden befuhr, wurde er von einem 37-jährigen VW-Lenker überholt. Dieser scherte knapp vor ihm wieder ein und bremste ihn aus, sodass der Daimler-Lenker stark abbremsen musste und trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem VW-Lenker nicht mehr vermeiden konnte. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen: Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf der Strecke von der Bushaltestelle in der Hauffstraße bis hin zur Rückseite der Stauferhalle einige kaum entzifferbare Wörter und Buchstaben mit oranger Farbe aufgesprüht. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Schmierfinken nimmt der Polizeiposten in Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße beschädigte eine 79-jährige VW-Lenkerin beim Einparken am Montagvormittag gegen 8.30 Uhr einen geparkten Pkw VW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro entstanden ist.

Lorch: Sachbeschädigungen

Von einem Unbekannten wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die linke vordere Seitenscheibe eines Pkw VW eingeschlagen, der in der Ziegelwaldstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Von der Terrasse eines Fitness-Studios in der Ziegelwaldstraße wurden am Samstag zwischen 20 Uhr und 22 Uhr mehrere Metallstühle sowie Sessel auf den darunter befindlichen Parkplatz geworfen. Dadurch wurde ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht.

Der Polizeiposten Lorch bittet in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07172/7315 zu melden.

