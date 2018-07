POL-BS: Apothekeneinbruch im Real-Markt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 04.07.2018

Aufgrund von aktuellen Umbaumaßnahmen gelangten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch relativ ungehindert an die Eingangstür der Apotheke im Komplex des Real-Marktes in der Otto-von-Guericke-Straße, hebelten die Schiebetüren auf und drangen in die Räume ein. Dort vorgefundenes Bargeld wurde entwendet.

Kurz nach 02.00 Uhr war, wie Ermittlungen ergaben, ein Alarm ausgelöst worden, sodass die Polizei von dieser Tatzeit ausgeht.

