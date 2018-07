POL-BS: Unfallzahlen - Polizei Braunschweig erhöht Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Braunschweig (ots) - 04.07.2018, 09.00 Uhr Braunschweig, Berliner Straße

Zur Senkung der Unfallzahlen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Braunschweig wurden die Kontrollen im Straßenverkehr im Stadtgebiet erhöht.

Am heutigen Vormittag wurde im Rahmen des neuen Konzeptes eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Berliner Straße stadtauswärts durchgeführt. Bei den ungefähr 100 kontrollierten Fahrzeugen mussten in 19 Fällen Verwarn- oder Bußgelder ausgesprochen werden. Ein Fahrzeugführer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ein anderer fuhr unter dem Einfluss von Drogen. Vier Fahrer müssen in den nächsten zwei Wochen erneut bei der Polizei vorstellig werden. Sie müssen erkannte Mängel an ihrem Fahrzeug beseitigen.

Auch in den nächsten Wochen werden verstärkt Kontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten wie Verhalten von Fahrradfahrern oder der Überwachung von Gurt- und Handyverstößen durchgeführt.

