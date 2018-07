POL-CE: Hambühren - Unterholz gerät durch weggeworfene Zigarette in Brand

Celle (ots) - Am Dienstagabend zwischen 19:45 und 20:15 Uhr konnte die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig einen Brand im Unterholz in der Nähe der Bahnhofstraße ablöschen. Ein Unbekannter hatte vermutlich eine brennende Zigarette weggeworfen und so den Brand verursacht. Betroffen war eine extrem trockene Fläche von etwa 80 qm. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

