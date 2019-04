Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: BMW-Fahrer verletzt Beamte bei Fluchtversuch, Streitigkeiten in Asylunterkunft, mit Rauschgift auf Autobahn unterwegs, mehrere - teils schwere - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: BMW-Fahrer verletzt zwei Beamte bei Verkehrskontrolle

Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer war am Samstagmorgen gegen 4:00 Uhr in der Hofäckerstraße in Richtung Bildstraße unterwegs. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fiel er einer Streifenwagenbesatzung auf, welche daraufhin eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Um den Wagen zu stoppen, stellten die Beamten den Streifenwagen vor dem BMW quer. Zunächst schien es, als wolle der Fahrer bei der Kontrolle kooperieren und an einem Atemalkoholtest mitwirken. Unvermittelt rannte er dann jedoch zu seinem Wagen und versuchte den Motor zu starten. Durch die offene Seitenscheibe auf der Fahrerseite versuchten die beiden Polizisten auf den Fahrer einzuwirken, damit dieser nicht losfahren könne. Dieser konnte den Motor jedoch starten und seinen Wagen stark beschleunigen. In der Folge kollidierte der BMW mit dem Streifenwagen. Auch die Polizisten wurden bei dem Fahrmanöver verletzt. Der junge Fahrer flüchtete mit seinem Auto in Richtung Ellwanger Straße. Die Beamten nahmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf. Am Kreisverkehr am Bullinger Eck verlor der BMW-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr eine Verkehrsinsel, bevor sein Wagen zum Stehen kam. Die Beamten konnten den 19-Jährigen unter Einsatz von Pfefferspray festnehmen. Eine anschließend richterlich angeordnete Blutentnahme in einer Klinik war nur durch Einsatz mehrerer Polizeibeamter möglich. Anschließend wurde der BMW-Fahrer in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Die leicht verletzten Polizisten wurden ebenfalls in einer Klinik behandelt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

Fichtenau: Biber von Auto erfasst

Gegen 6:00 Uhr am Samstag war ein 51 Jahre alter Mazda-Lenker von Unterdeufstetten in Richtung Wildenstein unterwegs. In einem dortigen Waldstück wollte ein Biber die Fahrbahn queren. Dabei wurde das Tier von dem Mazda erfasst und getötet. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Crailsheim: Betrunkener in Gewahrsam genommen

Am Samstagmorgen wurde der Polizei eine Person gemeldet, die in der Ellwanger Straße auf der Fahrbahn zu Fuß unterwegs sei. Beim Eintreffen der Streife stellte diese einen 26-Jährigen fest, der offenbar stark alkoholisiert war. Da der Mann in seinem Zustand nicht auf der Straße belassen werden konnte, wurde er zunächst mit auf das Polizeirevier verbracht. Dort verhielt er sich unkooperativ. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Ihm wurde der Gewahrsam erklärt und er verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Kreßberg: Auto von Fahrbahn abgekommen

Kurz nach 10:00 Uhr am Samstag kam ein 81-jähriger Fiat-Lenker mit seinem Wagen auf der L1066 zwischen Mariäkappeln und Rudolfsberg nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an dem Fiat beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Crailsheim: Motorrad auf Auto aufgefahren

Ein 19-jähriger Kawasaki-Pilot ist am Sonntag gegen 14:30 Uhr in der Schönebürgstraße auf einen vorausfahrenden VW einer 60-Jährigen aufgefahren. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 3.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Betrunkener randaliert in Rettungswagen

Die Besatzung eines Rettungswagens bat am Samstag gegen 18:00 Uhr die Polizei um Hilfe wegen eines randalierenden Patienten. Beim Eintreffen der Streife wurde der polizeibekannte 59-Jährige mit rund 2,6 Promille angetroffen. Nach Rücksprache mit einem Richter wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen.

Mainhardt: Lenkrad entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag zwischen 1:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Lenkrad aus einem in der Straße Steinbühl geparkten BMW.

Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Schwäbisch Hall: Mann verletzt mehrere Personen in Asylunterkunft

Ein 46-jähriger Iraker verletzte am Samstagabend gegen 17:45 Uhr im Rahmen von Streitigkeiten in der Otterbacher Straße mehrere Personen mit einem Messer. Die Polizei konnte den Täter in Gewahrsam nehmen. Drei Personen mussten mit Verletzungen in einer Klinik versorgt werden.

Michelfeld: Auto gegen Leitplanke

Der 56-jährige Fahrer eines Opel kam am Sonntag gegen 15:00 Uhr nach einem medizinischen Notfall alleinbeteiligt auf der B14 zwischen Michelfeld in Fahrtrichtung Mainhardt kurz vor Bubenorbis auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der Wagen blieb nach kurzer Zeit dort stehen. Der Fahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, im Neißeweg abgestellter Citroen Xsara wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: 12-kährider Radfahrer kollidiert mit LKW

Bereits am Freitag gegen 7:30 Uhr kollidierte ein 12-jähriger Fahrradfahrer mit einem LKW. Als der 61-jährige Trucker mit seinem Gefährt vom Sudetenweg auf das Gelände des Sonnenhofes abbiegen wollte, wollte der Bub noch schnell vor dem bereits abbiegenden LKW vorbeifahren. Dabei kollidierte der Bub mit dem LKW. Der Lastwagen überrollte das Vorderrad des Fahrrades. Der junge stürzte und wurde dabei verletzt. Er kam-m mit Rettungskräften in eine Klinik. An dem LKW entstand kein Sachschaden. Der Sachschaden an dem Fahrrad beläuft sich auf rund 100 Euro. Zum Unfallzeitpunkt trug der Junge keinen Sturzhelm und die Vorderbremse an dem Fahrrad war abmontiert.

Satteldorf: Mit Rauschgift auf der Autobahn unterwegs

Bereits am Freitag gegen 16:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Österreicher auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Satteldorf und der Landesgrenze einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der freiwilligen Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten knapp 100 Gramm Haschisch und eine geringe Menge Marihuana. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Mann eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erbringen. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell