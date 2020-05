Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Supermarkt Kaisersesch

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter verübten am Sonntagmorgen, des 03.05.20 gegen 03.15 Uhr einen Einbruch in eine EDEKA-Supermarktfiliale in Kaisersesch, August-Horch-Straße. Die Täter entwendeten hierbei Tabakwaren. Wer hat am frühen Sonntagmorgen verdächtige Fahrzeuge/Personen beobachtet?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

02671-984-0

picochem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell