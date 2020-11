Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200912 Schwalmtal-Amern: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-AmernSchwalmtal-Amern (ots)

Nach Spurenlage brachen zwei Unbekannte zwischen 07:10 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Polmansstraße ein. Zumindest einer der Täter erklomm das Dach der Garage und hebelte von dort aus ein Fenster in der ersten Etage auf. Das Haus wurde durchsucht und eine wertvolle Uhr entwendet. Die Täter verließen anschließend das Haus durch die Terrassentüre. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770./JP (974)

