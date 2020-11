Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Reparaturarbeiten verursachen Brand - 2 Verletzte

Brüggen (ots)

Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage verursachen eine Verpuffung und zwei Verletzte

Gegen 15:57 h arbeiteten zwei 21 und 26 Jahre alte Mitarbeiten einer Installationsfirma an der Heizungsanlage des Landhotels Borner Mühle. Dabei kam es nach bisherigen Erkenntnissen bei Arbeiten an der Gasleitung zu einer Verpuffung und in ihrer Folge zu einem Brand im vom Haupthaus getrenntstehenden Heizungsgebäude. Der 21jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der 26jährige verletzte sich zum Glück nur leicht. Am Heizungsgebäude entstand erheblicher Sachschaden./mikö (972)

