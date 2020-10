Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unfallflucht mit Traktor

Freiburg (ots)

Am frühen Montagmorgen,19.10.2020, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der B 294 zu einem Unfall zwischen einem Traktor mit Anbau und einem Sattelzug.

Der grüne Traktor fuhr nach Zeugenaussagen in nordöstliche Richtung, der Sattelzug fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz nach der Zufahrt zum ALDI Parkplatz streifte der Anbau des Traktors den Sattelzug an der Fahrerscheibe sowie am Außenspiegel. Es entstand Sachschaden am LKW. Der Traktor setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise hat der Traktorfahrer den Unfall nicht bemerkt.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Traktor geben können.

