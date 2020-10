Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, den 17.10.2020, 00:00 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020, 11:00 Uhr, wurde in Grenzach-Wyhlen ein rot-weißer Absperrpfosten vor der Garagenzufahrt eines Anwesens am Schneckenbergweg von unbekanntem Fahrzeugführer touchiert.

Der bislang unbekannte Verursacher knickte mit seinem Kraftfahrzeug den Pfosten komplett um. Dadurch brach die Bodenverankerung.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624 9890-0) sucht Zeugen

