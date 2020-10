Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

In der Nach vom 17.10.2020, ab 20.00 Uhr, auf den 18.10.2020, bis 09:00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Lochmühleweg in Lenzkirch von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun sowie ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Durch die Polizei konnten am Tatort mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden. Diese legen nahe, dass es sich bei dem Pkw um eine Mercedes-Benz A-Klasse in schwarz handeln könnte.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/933-6 zu melden.

