Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auto macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am 17.10.2020, gegen 17;45 Uhr, stellte ein 37-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw im Neumattenweg in Feldberg ab, ohne ihn gegen ein Wegrollen entsprechen zu sichern. Das Fahrzeug machte sich während des Entladens auf der abschüssigen Straße selbstständig und rollte 300 Meter talwärts. Dabei durchbrach der Pkw mehrere Weidezäune ehe er kurz vor der Haslach zum Stehen kam. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

