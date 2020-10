Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels - Polizei durchsucht Gaststätte

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

In der Nacht von Freitag, den 16.10. auf Samstag, den 17.10.2020, durchsuchte die Polizei aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Lörrach eine Gaststätte in Lörrach wegen des Verdachts des unerlaubten Glückspiels.

Es besteht der dringende Verdacht, dass der 44-jährige Gaststättenbetreiber in dem Lokal seit Längerem in regelmäßigen Abständen illegal sogenannte Pokerrunden veranstaltete, an denen zahlreiche Personen teilnahmen und um höhere Geldbeträge spielten.

Bei der Durchsuchung wurden mehrere Personen kontrolliert, welche offenbar gerade an einem Glücksspiel teilnahmen. Es wurde Bargeld und Spielmaterial beschlagnahmt. Gegen mehrere Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel eingeleitet.

An der Aktion waren Beamte der Kriminalpolizei Lörrach, Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Beamte des Zolls und Vertreter der Stadt Lörrach beteiligt.

Die Ermittlungen dauern an.

