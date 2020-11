Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin leicht verletzt

Viersen

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich eine Radfahrerin zum Glück nur leicht.

Die 19jährige Radfahrerin aus Süchteln befuhr gegen 16:10 h die Rahserstraße in Richtung Sittarder Str. Sie wollte unmittelbar hinter der Gesamtschule nach links auf den Radweg Schluff in Richtung Süchteln abbiegen. Dabei wurde sie von einem in gleichen Richtung fahrenden PKW einer 58jährigen aus Viersen erfasst. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich zum Glück nur leicht./mikö (973)

