Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Zoznegg, Landkreis Konstanz) Lack eines Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (15.12.2020)

Mühlingen-Zoznegg, Landkreis Konstanz

Bereits am Dienstag (15.12.) hat ein unbekannter Täter an einem vor der Weiherbachhalle in der Bahnhofstraße abgestellten Auto der Marke Hyundai absichtlich den Fahrzeuglack zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand kratze der Unbekannte drei Vierecke in die Türen der Fahrerseite und richtete so rund 2000 Euro Sachschaden an dem Auto an. Die Polizei Stockach ((07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Täter.

