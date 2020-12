Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Kellereinbruch

LippeLippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitag auf Samstagmorgen drangen bisher unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Königsberger Allee ein. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Kellerabteil diverse Lebensmittel. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell