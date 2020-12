Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unbekannter beschädigte Porsche

Konstanz (ots)

Am 18.12.2020, gg. 16.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Porsche Cayenne in Konstanz, Friedrich-Hug-Straße, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Porsche wurde im Bereich der Heckstoßstange beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim PR Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

