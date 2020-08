Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad Freitag, 31.07.2020, 12:15 Uhr

37688 Beverungen, Hinterm Graben 5 (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich in Beverungen ein Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Eine 39 - jährige Fahrzeugführerin aus Wuppertal befuhr mit ihrem Skoda die Straße Hinterm Graben in Richtung Sonnenbreite. An einer Verkehrsverengung unterließ sie es zu warten und ein entgegenkommendes Kleinkraftrad passieren zu lassen. Die 58 - jährige Zweiradfahrerin aus Beverungen erschrak, machte eine Gefahrenbremsung und stürzte. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zunächst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden von ca. 350 Euro. /Sche

