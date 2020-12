Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Landkreis RW) Verkehrsunfallflucht (20.12.2020)

Konstanz

Am Samstag gegen 17:40 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw und einem Anhänger auf der L419 von Oberndorf-Lindenhof in Fahrtrichtung Oberndorf-Beffendorf. Auf etwa halber Strecke verlor dieser aus dem Anhänger mehrere Holzspanplatten. Eine Platte traf einen entgegenkommenden Pkw und beschädigte diesen auf der Motorhaube sowie am linken vorderen Kotflügel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 100 Euro. Beim Verursacher soll es sich um einen SUV gehandelt haben, welcher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Spanplatten stammten vermutlich aus Abbrucharbeiten. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 erbeten.

