Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkrs. Tuttlingen) Mercedes-Fahrerin alkoholisiert m Steuer 19.12.20, 21.15 Uhr

DenkingenDenkingen (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hat eine 41 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Samstagabend. Sie fiel einer Polizeistreife auf, als sie zwischen Denkingen und Gosheim unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Autofahrerin musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein behielt in die Beamten gleich an Ort und Stelle ein. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

