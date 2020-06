PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 14.06.2020

Hofheim (ots)

1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Pkw, in 65795 Hattersheim am Main, Rossertstraße, am 13.06.2020, ca. 22:30 Uhr

Durch bisher unbekannte Täter wurde am Abend des 13.06.2020 ein geparktes Fahrzeug aus der Rossertstraße in Hattersheim entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grünen VW Polo, älteren Baujahrs, mit dem amtlichen Kennzeichen: F-M 1595. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und bittet die Bevölkerung unter Telefon 06192/ 2079-0 um Hinweise.

2. Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeug, Main-Taunus-Zentrum, in 65843 Sulzbach, 13.06.2020, 19:40 Uhr - 13.06.2020, 21:15 Uhr

Am Samstagabend kam es im Main-Taunus-Zentrum zum Diebstahl eines E-Scooter. Der E-Scooter wurde ordnungsgemäß zusammen mit einem Fahrrad angeschlossen. Bei Rückkehr zum Abstellort konnte nur noch das Fahrrad aufgefunden werden. Bei dem Elektrokleinstfahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke KSR Group GmbH mit dem amtlichen Kennzeichen 657 WVP. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn, Telefon 06196/9695-0, entgegen.

3. Diebstahl aus geparktem Pkw, in 65719 Hofheim, Rheingaustraße, 13.06.2020, 06:25 Uhr - 13.06.2020, 06:37 Uhr

Das Fahrzeug der Geschädigten stand in Nähe eines Erdbeerstandes am Feldrand geparkt. Unbekannte Täter öffneten den Kofferraum des geparkten Pkw auf unbekannte Art und Weise und entnahmen mehrere Wertgegenstände. Durch die Geschädigte konnten drei Täter noch erblickt werden. Die Täter konnten mit einem südländischen Erscheinungsbild sowie in Freizeitstil bekleidet beschrieben werden. Ein Täter sei zwischen 18-25 Jahre alt sowie 1,70-1,80 cm groß und habe zur Tatzeit ein blaues T-Shirt getragen. Die Ermittlungen dazu hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise unter Telefon 06192 2079 0 mitzuteilen.

4. Fahrraddiebstahl, in 65439 Flörsheim am Main, Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße, 12.06.2020, 10:00 Uhr - 12.06.2020, 20:00 Uhr

Ein bis dato unbekannter Täter entwendete im o.g. Zeitraum ein weißes Damenrad der Marke Gudereit, welches ordnungsgemäß auf dem Vorplatz des Bahnhofs abgestellt wurde. Mindestens ein Täter zerstörte das Fahrradschloss und flüchtete dann mit seiner Beute im Wert von 540,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim, Telefon 06145/5476-0 entgegen.

5. "Snack & Getränke-Automat" beschädigt, in 65817 Eppstein, S-Bahnhof Eppstein, Am Stadtbahnhof, 14.06.2020, 01:00 Uhr

In der vergangenen Nacht hatten es unbekannte Täter auf den "Snack & Getränke-Automaten" am S-Bahnhof Eppstein abgesehen. Mittels roher Gewalt beschädigten unbekannte Täter den Automaten und entwendeten Snacks und Getränke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim, Telefon 06195/6749-0, entgegen.

gefertigt durch Seiff,PK'in und Pfaff,PK'in genehmigt durch Hasler,PHK

