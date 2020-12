Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Unter Drogenbeeinflussung und ohne Führerschein unterwegs (20.12.2020)

SulzSulz (ots)

Einen Zweiradfahrer kontrolliert hat die Polizei am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Gartenstraße. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann erkennbar unter Drogeneinfluss stand. Außerdem besaß er keinen Führerschein für seinen fahrerlaubnispflichtigen Motorroller. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

