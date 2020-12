Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei geht gesuchter Dieb am ehemaligen Grenzübergang Ahlbeck ins Netz

Insel UsedomInsel Usedom (ots)

Seit 08:00 Uhr des heutigen Tages unterstützt auf Bitten der Landespolizei MV die Bundespolizeiinspektion Pasewalk die Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Lage an den ehemaligen Grenzübergängen zu Polen.

Wie an allen ehemaligen Grenzübergängen sind auch in Ahlbeck die Bundespolizisten verstärkt in der Einreiserichtung tätig und führen dort u.a. die originären Grenzfahndungsmaßnahmen durch. Kurz nach Kontrollbeginn wurde ein 26-jähriger Pole in der Einreise festgestellt, welcher auf der deutschen Seite der Insel Usedom einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollte. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/ Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Stralsund, Grund: Gemeinschaftlichen Diebstahl. Er war im Jahr 2016 zu einer Geldstrafe in Höhe von 585,00 Euro + 81,25 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden. Seine Frau, durch ihn telefonisch informiert, brachte das Geld zur Grenze. Dadurch konnte er sich eine 39- tägige Haftstrafe ersparen und wurde auf freien Fuß belassen. Aufgrund eines fehlenden gültigen Corona-Tests reiste die Person nach Polen zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Igor Weber

Telefon: 038354-34974100 o. Mobil 0172-5110961

Fax: 030 204561 2224

E-Mail: igor.weber@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



