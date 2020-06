POL-LIP: Lippe - Fahrzeugführer alkoholisiert unterwegs

Polizei Lippe

(LW) In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen fielen insgesamt 4 Fahrzeugführer auf, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen haben. In Lemgo wurde eine 65-jährige Fahrerin eines VW Polo auf der Residenzstraße kontrolliert. Sie stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. In Bad Salzuflen in der Osterstraße fiel am Samstag gegen 20.50 Uhr ein 37-jähriger E-Scooter Fahrer auf, der deutlich alkoholisiert unterwegs war und dessen Fahrzeug nicht über eine erforderliche Versicherung verfügte. In Blomberg-Donop wurde ein 41 Jahre alter Fahrer eines Subarus am Samstagmorgen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Auch er war deutlich alkoholisiert und besaß darüber hinaus keine Fahrerlaubnis. In Lage-Wissentrup befuhr am Freitagnachmittag ein 53 Jahre alter Mann im alkoholisierten Zustand mit seinem Fahrrad die B 66 in Schlangenlinien und geriet in eine polizeiliche Kontrolle. Alle vier Personen wurden Blutproben entnommen, der Führerschein der 65-jährigen in Lemgo wurde sichergestellt. Gegen alle vier Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

