Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fund eines Tresors führt zum Tatort

Overath (ots)

Gestern Morgen (25.01.) um 09:15 Uhr ist an einem Feldweg an der Straße Kreutzweg in Steinenbrück ein rund 60 kg schwerer aufgebrochener Tresor aufgefunden worden. Bei der Untersuchung des Inhalts entdeckten die Polizisten auch Schriftstücke und fuhren daraufhin zu einem Haus in der Höhenstraße in Vilkerath, das aktuell unbewohnt ist.

Am Haus fanden sie eine aufgebrochene Terrassentür und verschiedene Einbruchspuren vor.

Offenbar sind Unbekannte dort innerhalb der letzten zwei Tage über eine Terrassentür eingebrochen und haben den Tresor aus einer Wand gestemmt. Das benutzte Werkzeug ließen sie teilweise am Tatort liegen. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden wird aktuell auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum in der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeugen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei.(ct)

