Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher erbeutet Tabakpackungen

Overath (ots)

Am Sonntag (24.01.) versuchte ein unbekannter Täter gegen 23:10 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Blumenweg in Overath-Steinenbrück einzubrechen. Der Täter gelangte glücklicherweise nur in den Vorgarten und erbeutete dort eine Kiste mit diversen Tabakpackungen und Zigarettenpapier. Als der Bewohner des Hauses wach wurde, fühlte sich der Täter vermutlich gestört und flüchtete. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

