Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Werther - Zeugin stört Einbrecher

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am Samstagmorgen (03.10., 07.00 Uhr) versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte am Venghausplatz einzubrechen.

Als der Unbekannte an der Eingangstür hebelte, wurde er durch eine Zeugin gesehen. Als er diese bemerkte, flüchtete der Einbrecher. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er hatte eine sportliche Figur und war 30 bis 40 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine braune Lederjacke und eine Jeanshose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

