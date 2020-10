Polizei Gütersloh

POL-GT: Verfolgungsfahrt in Rheda-Wiedenbrück, Polizeibeamte auf dem Weg zum Einsatz verunglückt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (AK) -

Am Samstag, dem 03.10.2020, gegen 22.30 Uhr, wurde die Polizeileitstelle durch mehrere Anrufer über einen unbeleuchteten Ford Focus informiert, dessen Fahrer auf der Bielefelder Straße in Richtung Kreisstadt unterwegs war. Etwa im Bereich Kornstraße gelang es einer Polizeistreife aus Rheda-Wiedenbrück, zum Ford aufzuschließen. Der Fahrer war weiterhin ohne Licht unterwegs und fuhr in starken Schlangenlinien, wobei er mehrfach auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geriet. Die Polizeistreife versuchte den Wagen anzuhalten, der Fahrer regierte jedoch nicht und fuhr weiter in Richtung Gütersloh. Gleichzeitig wurde der Gegenverkehr vor der Gefahr durch das unbeleuchtete Fahrzeug gewarnt. Letztlich gelang es den Beamten kurz vor der Kreuzung Stadtring Kattenstroth in Gütersloh, den Ford zu überholen. Dabei wurde der Streifenwagen durch den Ford am Heck gerammt. Der Focus geriet außer Kontrolle, prallte gegen einen Straßenbaum und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer, ein 19jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück, konnte durch den Kofferraum aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er war durch den Unfall leicht verletzt worden. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, sollte er zur Blutprobe mitgenommen werden. Dagegen sperrte sich der Mann und leistete Widerstand. Die Maßnahme konnte dann mit Unterstützung weiterer Beamter durchgesetzt werden. Dabei wurde niemand verletzt. Der 19jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Zwei Polizeibeamte aus Rheda-Wiedenbrück, die ebenfalls auf dem Weg zu diesem Einsatz waren, verunglückten dabei. Sie waren auf der Herzebrocker Straße in Rheda unterwegs und wollten nach rechts auf die Umgehungsstraße (B 64) abbiegen. Dabei kam der Streifenwagen aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Straßenbaum und den Verteilerkasten der Ampelanlage und kam dann erheblich beschädigt zum Stillstand. Die 22jährige Fahrerin und ihr 26jähriger Kollege wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden.

