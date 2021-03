Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung vom 26.03.2021-27.03.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 26.03.2021 zwischen 10.30 Uhr bis 13.15 Uhr wurde in der Bismarkstraße in Seesen ein ordnungsgemäß geparkter PKW, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer im Heckbereich beschädigt. Passende Unfallspuren konnten an einem in Nahbereich geparkten PKW festgestellt werden. Zeugen die Angaben zum Unfall bzw. zu den verursachenden Personen machen könnnen, werden gebeten sich bei der Polizei Seesen zu melden.

Verkehrsunfall

Am Freitag den 26.03.2021 gegen 16:49 Uhr kommt es in der Kantstraße in Seesen zu einem Verkehrsunfall. Die 88jährige Fahrzeugführerin versucht mit dem PKW das Grundstück zu verlassen und stößt im Rückwärtsfahren gegen den Gartenzaun des Nachbarn. Offensichtlich durch den entstandenen Schrecken fährt die Fahrzeugführerin schließlich vorwärts und durchbricht hierbei das Tor der Garage ihres Wohnhauses. Die Fahrt endet indem der PKW die rückwärtige Garagenmauer durchbricht und mit dem Heckbereich in der Garage stehen bleibt. Die Fahrzeugfront wippt über dem Abgrund des tieferliegenden Grundstückes. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt und konnte durch Zusammenarbeit der Polizei und Feuerwehr aus ihrer mißlichen Lage befreit werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ruhestörung/Streitigkeiten

In den frühen Morgenstunden des 27.03.2021 wurde in der Kastanienstraße in Münchehof die Nachbarschaft durch lautstarke Streitigkeiten auf der Straße geweckt. Die verursachenden, teils stark alkoholisierten Personen konnten angetroffen und auf ihr Fehlverhalten, insbesondere während der nächtlichen Ruhezeit, hingewiesen werden. Eine Person wurde aufgrund von selbst zugefügten Verletzungen dem Krankenhaus Seesen zugeführt.

Einbruch in Kellerraum

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 26.03.2021 auf den 27.03.2021 gewaltsam Zugang in einen Kellerraum in ein Mehrfamilienhaus in der Straße An der Ziegelei in Seesen. Hier wurden diverse Werkmaschinen entwendet.

Personen die sachdienliche Hinweise zu den vorgenannten Ereignissen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Seesen (05381-9440) zu melden.

i.A.

Simson, POKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell