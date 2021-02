Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen, OT Egringen, LKr. Lörrach Kaminbrand

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Feuerbachstraße in Egringen zu einem Kaminbrand. Die Funken schlugen deutlich sichtbar aus dem Kamin heraus in den Abendhimmel. Zahlreiche Anwohner verfolgten das Schauspiel vor Ort und aus ihren Wohnungen heraus. Die FFW Efringen-Kirchen und der zuständige Schornsteinfeger nahmen den Kamin in Augenschein.

Nachdem keine Gefährdungslage für das Haus und deren Bewohner erkennbar war, lies man die entzündeten Partikel im Kamin kontrolliert abbrennen. Die Feuerwehr blieb mit der Abteilung Egringen und der Drehleiter der Gesamtwehr bis zum Erlöschen des Brandes vor Ort.

Nach derzeitigem Sachstand entstand am Gebäude keinerlei Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell