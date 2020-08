Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstahl eines Wohnmobils

Wachtendonk (ots)

Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende auf dem Genenger Weg ein weißes Wohnmobil der Marke Concord Compakt mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-HW 324 gestohlen. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte es am Samstag, 01.08.2020, gegen 13.00 Uhr auf einem Schotterparkplatz hinter dem Haus Nr. 1 abgestellt und den Diebstahl erst am Dienstag, den 04.08.2020 bemerkt. Sein Nachbar habe ihm dann gesprächsweise mitgeteilt, dass Fahrzeug sei bereits am Montag nicht mehr dort gewesen, er sei aber arglos gewesen. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

