POL-RZ: Sachbeschädigung am Bargteheider Schulzentrum

RatzeburgRatzeburg (ots)

21. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 17./18.12.2020 - Bargteheide

Im Zeitraum von Donnerstag (17.12.2020) 16:00 Uhr auf Freitag (18.12.2020) 08:00 Uhr haben Unbekannte diverse Fensterscheiben und Türen der Emil-Nolde Schule und der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsschule am Bargteheider Schulzentrum beschädigt.

Eine Vielzahl von Fensterscheiben und Türen wurden vermutlich mit Steinen beworfen oder beschossen, so dass Schlagmarken vorhanden sind. Die Geschosse durchschlugen das Glas nicht, richteten jedoch einen erheblichen Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro an.

Die Polizei in Bargteheide hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 04532/7071-0 bei den Beamten.

