Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.01.2021; 23:45 Uhr

Am späten Freitagabend kam es zunächst in der Münsterstraße, durch einen 37jährigen Mieter, zu einer Ruhestörung in einem Zweiparteienhaus. Im weiteren Verlauf beleidigte dann eine 46jährige Besucherin des Lärmenden die Nachbarin in der darunterliegenden Wohnung, die sich bei der Polizei beschwert hatte. Diese leitete im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann wegen Ruhestörung und ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, gegen seine Besucherin, ein.

