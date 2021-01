Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sieben Gartenhütten aufgebrochen

Taschendieb am Stadtbahnhof

Iserlohn (ots)

Einbrecher waren in der Nacht zum Montag oder im Laufe des Montagvormittags aktiv in der Kleingartenanlage am Saatweg. Mindestens sieben Lauben wurden mit brachialer Gewalt geöffnet. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke und Behälter. Die Liste der erbeuteten Gegenstände ist noch nicht vollständig. Zu den Beutestücken gehören unter anderem eine Bohrmaschine, Werkzeug, Staubsauger und drei Fernseher. Die Schäden an den Lauben selbst oder weiteren Gartenanlagen sind erheblich. Die Tat wurde zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, begangen.

Am Samstag gegen 13.15 Uhr wurde eine 70-jährige Iserlohnerin am Stadtbahnhof oder im Bus bestohlen. Sie war extra mit dem Bus zum Stadtbahnhof gefahren, um dort am Geldautomaten Geld abzuheben. Anschließend steckte sie ihre Geldbörse wieder in die Handtasche und stieg in den Bus der Linie 15. Zu Hause bemerkte sie, dass die Börse nicht mehr in der Tasche steckte. Sie geht von einem Diebstahl aus.

