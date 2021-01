Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike aus Waschküche gestohlen - Einbruch in Garage

Kierspe (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde am Haunerbusch ein Pedelec aus der Waschküche eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Eigentümer hatte es mit einem Faltschloss an einer Wasserleitung gesichert. Am Montagmorgen lag nur noch das Schloss auf dem Boden. Das E-matt-schwarze Bike der Marke Bulls im Zebra-Look war verschwunden.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde an derselben Straße aus einer geschlossenen Garage Werkzeug gestohlen. Unbekannte durchsuchten außerdem den in der Garage stehenden Pkw.

