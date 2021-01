Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rückfahrkamera gestohlen

Neuenrade (ots)

Zwischen dem 9. Januar und dem vergangenen Freitagmorgen wurde an einem Firmentransporter die Rückfahrkamera gestohlen. Vermutlich machte sich der Täter auf dem Firmengelände an der Hönnestraße an dem Fahrzeug zu schaffen.

