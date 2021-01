Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb mit süßem Zahn

Kunde mit Wechseltrick

Lüdenscheid (ots)

Ein Dieb mit süßem Zahn ist am Samstag um 0.45 Uhr in eine Werkstatt Am Drostenstück eingebrochen. Beim Eindringen löste er Alarm aus. Auf der Flucht verlor er mehrere Gegenstände. Er entkam mit einem Glas Bonbons.

Am Samstag um 14.15 Uhr ergaunerte ein Trickbetrüger mit einem Wechseltrick Geld in einem Backwaren-Geschäft an der Wilhelmstraße. Der Mann mit Wellensteinjacke verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch, kaufte eine Kleinigkeit und bezahlte mit einem 50-Euro-Schein. Dann überlegte er sich anders und mehrmals wechselten Scheine und Münzen den Besitzer hin und her. Am Ende blieb ein kräftiges Minus in der Kasse.

