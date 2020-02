Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte

Oesede: Einbruch in Kindertagesstätte

Georgsmarienhütte (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde Peter und Paul an der Straße Auf dem Thie ein. Dazu schlugen der oder die Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. In der Kita brachen sie alle verschlossenen Innentüren auf und durchwühlten in den Räumen diverse Schränke. Nennenswertes Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Dafür entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Für die Arbeit der Spurensicherung blieb die Kita am Montag geschlossen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401 / 879500.

