Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Gartenstraße wurde die Beifahrerseite eines abgestellten Pkws zerkratzt. Der Eigentümer hat seine Pkw Audi am Dienstag, 19.01.2021, gegen 16.00 Uhr dort abgestellt. Am Donnerstag, 21.01.2021, wollte er gegen 15.00 Uhr sein Auto wieder benutzen. Hier stellte er dann die Beschädigungen fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 500,- Euro. Zeugen, die zu dieser Sachbeschädigung Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell