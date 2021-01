Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufgefundenes Damenrad

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Klosterweg, Montag, 11.01.21 - Samstag, 16.01.21

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 16.01.21, gegen 12.50 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim ein Fundfahrrad, welches am Klosterweg Brunshausen, neben dem dortigen Rad- / Fußweg aufgefunden wurde, gemeldet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silber blaues Damenrad der Marke Acitive. Wer das Fahrrad vermisst oder sonst Angaben zu dessen Herkunft machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

