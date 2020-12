Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsüberwachung Hochkreuzung

Freiburg

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 13.12.2020 sowie dem 14.12.2020 wurde das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich der Hochkreuzung in Titisee-Neustadt durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt überwacht. Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die trotz des Durchfahrtsverbotes die Hauptstraße bzw. Titiseestraße im Baustellenbereich befuhren. Mit den Verkehrsteilnehmern wurden durch die Polizeibeamten verkehrserzieherische Gespräche geführt, des Weiteren wurden die Verkehrsteilnehmer angehalten das Durchfahrtsverbot zu befolgen. In neun Fällen wurden die Verkehrsteilnehmer beanstandet und verwarnt.

