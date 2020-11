POL-HI: Einbruch in EFH

Polizeiinspektion Hildesheim

Am 27.11.2020, zwischen 12 und 18 Uhr, kam es in Giesen, Andreasstraße, nach dem Aufhebeln einer Terrassentür zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, das nach Wertsachen durchwühlt wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

