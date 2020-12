Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollision nach Reifenplatzer

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler]

Am 14.12.2020, gegen 13:06 Uhr, kam ein 27-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW auf der B31 im Bereich einer Baustelle, Fahrtrichtung Neustadt, aufgrund eines Reifenplatzers in den Gegenverkehr und streifte in der Folge einen entgegenkommenden PKW. Im Anschluss hierauf kollidiert der 27-jährige Fahrzeuglenker mit seinem manövrierunfähigen PKW mit der Fahrbahnbegrenzung der Baustelle. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 60.000,00 Euro. Diese mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden, da beide PKW nicht mehr fahrbereit waren.

Während den Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

