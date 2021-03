Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 28.03.21

Vermisste Person

Seit dem 26.03.21, um 09.00 Uhr, wird der 51-jährige Heiko S. aus einer Pflegeeinrichtung in Bad Harzburg, Waldstraße, vermisst. Er verließ um 08.00 Uhr die Einrichtung mit einem schwarzen Elektro-Mountainbike um Einkäufe in der Stadt zu erledigen. Als er am späten Nachmittag noch immer nicht zurückgekehrt war, wurde eine Vermisstenanzeige erstattet. Da Herr S. eher schwächlich ist und sehr unsicher Fahrrad fährt, wurde vermutet, dass er sich im Stadtbereich oder im angrenzende Nahbereich des Waldes aufhalten könnte. Herr S. ist geistig beeinträchtigt und medikamentenbedürftig. Er trägt eine schwarze Jogginghose und eine schwarz-rote Jacke. Er ist 175 cm groß, sehr schlank, hat kurze Haare mit mittiger Glatze. Krankheitsbedingt zittert er stark. Nachdem Fahndungsmaßnahmen in der anschließenden Nacht ergebnislos verliefen, wurde am Samstagvormittag eine Absuche mittels des Polizeihubschraubers Phönix durchgeführt. Anschließend wurde eine Suche mit zwei Mantrailer-Hunden durchgeführt. Die aufgenommene Spur verlor sich dann im Bereich des Harzburger Bahnhofs. Aufgrund einer Fahndung in den sozialen Netzwerken gab es einige Hinweise auf Herrn S. Diese führten bislang allerdings nicht zum Auffinden der Person. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn S. geben bzw. wer hat ihn in der fraglichen Zeit gesehen. Hinweise bitte an das PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/91111-0 oder über den Notruf der Polizei 110. Das von Herrn S. beigefügte Bild entspricht seinem jetzigen Aussehen. I.A. Hertrampf, PHK

