POL-KI: 200430.2 Preetz: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Preetz (ots)

In der Nacht vom 22. April auf den 23. April bemerkten Beamte der Polizeistation Preetz ein beschädigtes Verkehrsschild sowie einen ebenfalls beschädigten Poller an der Einmündung der Straßen Am alten Amtsgericht / Kirchenstraße. Nach Spurenlage dürfte ein Wagen dagegen gefahren sein.

Gegen 04 Uhr bemerkten die Beamten den frischen Schaden im Rahmen einer Streifenfahrt. Das Verkehrszeichen "Verbot der Einfahrt" stand, genau wie der Poller, schräg abgeknickt. An Beiden stellten sie dunklen Abrieb fest, den sie mittels Spurensicherungsfolie sicherten.

Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter 04342 / 10 770 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

