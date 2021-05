Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 30.04.21, gg. 11:30 Uhr, wurde ein 55jähriger aus Vechta mit einem Pkw in der Hedwigstraße in Vechta angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 30.04.2021, gegen 21:40 Uhr, konnte ein 23-jähriger Lohner mit dem Pkw auf der Vechtaer Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell