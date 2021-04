Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gleich zwei erfolgreiche Wohnungsdurchsuchungen in der friesischen Wehde - Polizei beschlagnahmt Marihuana und Amphetamine

Bockhorn.Zetel. (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, waren die Ermittler des Polizeikommissariats in Varel gleich zweimal erfolgreich. Zunächst vollstreckten Polizeibeamte vom Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats in Varel gegen 07 Uhr gemeinsam mit Einsatzkräften von der Fahndung und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie der Diensthundeführergruppe Oldenburg nach Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss. Vorangegangen waren intensive Ermittlungsmaßnahmen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Während der Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Bockhorn, ergaben sich Hinweise gegen einen weiteren Beschuldigten hinsichtlich des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, woraufhin die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen weiteren Durchsuchungsbeschluss beantragte. Der vom Amtsgericht Oldenburg erlassene Beschluss für eine weitere in Zetel befindliche Wohnung wurde unmittelbar danach vollstreckt. Im Rahmen beider Durchsuchungen konnten die Durchsuchungskräfte u.a. Marihuana und Amphetamine auffinden. Deren Auswertung und die weiteren Ermittlungen dauern an, die beiden aus Friesland kommenden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

