Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Vareler Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in Praxen und Büroräume kam es am frühen Mittwochmorgen in der Vareler Innenstadt. Durch Einschlagen von Fensterscheiben oder gewaltsamen Öffnen von Türen gelangten Unbekannte in das Innere der Räumlichkeiten in der Neumarktstraße, Neue Straße, Moltkestraße und Menckestraße und entwendeten geringe Mengen an Bargeld. Nach einer eingegangenen Einbruchsmeldung konnte die eingesetzten Polizeibeamten aus Varel und Wilhelmshaven noch Geräusche aus dem Inneren eines Gebäudes in der Neumarktstraße wahrnehmen. Personen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Nahbereichsfahndung verlief negativ, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell